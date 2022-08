Nou daar ging het laatste restje stigma. Want nu is dus eindelijk officieel, formeel, publiekelijk en onomwonden door Congress erkend dat veel UFO's die eigenlijk UAP's (Unidentified Aerial Phenomena) heten - waarvan de waarneming al een hele tijd authentiek verklaard waren - onmogelijk door mensen gemaakt kunnen zijn. We rollen keelschrapend het perkament uit en citeren:

"Temporary nonattributed objects, or those that are positively identified as man-made after analysis, will be passed to appropriate offices and should not be considered under the definition as unidentified aerospace-undersea phenomena." Hier wordt dus voor het eerst in afgedrukte tekst erkend dat er UFO's zijn die niet 'positively identified as man-made' zijn, en ja, waar ze dan wel vandaan komen mag u blijkbaar zelf invullen.

Ook stelt het rapport dat "cross-domain transmedium threats to United States national security are expanding exponentially". Die zogeheten cross-domain transmedium threats zijn volgens de definitie van het Pentagon objecten die zich door water en lucht bewegen op manieren die we niet begrijpen.

Een van Obama's toenmalige defense officials Marik von Rennenkampff in The Hill over deze ontwikkeling: "This implies that members of the Senate Intelligence Committee believe (on a unanimous, bipartisan basis) that some UFOs have non-human origins. (...) Make no mistake: One branch of the American government implying that UFOs have non-human origins is an explosive development."

Maar Mick West weet het vast weer beter hoor.

Die heerlijke 60 Minutes-repo met alle piloten en inlichtingen-lui