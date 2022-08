Hoezo heeft Blackrock de Amerikaanse droom uitgekocht?

Als je het artikel leest dan staat daar: “ But earning a good yield isn’t easy in today’s economic climate. The gross rental yield for a typical New York apartment is just 2.9 per cent. The dividend yield on residential REITs is also mediocre.”



Bruto huurrendement op een appartement in NY is 2,9% ! Dat cijfer laat toch zien dat woningen te duur zijn in verhouding tot het rendement dat je ermee kunt maken.

Kijk op Bloomberg, voor een T-Bill (=am staatslening) met een looptijd van 30 is je rendement 3,2%. Risicoloos