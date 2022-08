Is dat een kwestie van verlegenheid? Schaamte zelfs misschien? Een ouderlijk huis waar er nooit over gepraat werd? Misschien ooit eens een pijnlijke ervaring gehad? Praatte die ene oom er misschien altijd juist net iets teveel over in de rij voor het woonkamerbuffet? Het kan allemaal en we kijken nergens van op, maar deinzen ook nergens voor terug. Dus, graag in de comments, hoe is het met uw middelteen?