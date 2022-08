Ja hier hebben duizenden huisartsen blijkens hun 'motie van TREURNIS' aan minister van minister van Volksgezondheid Kuipers dus geen zin in. We Gaan Weer Prikken in september en twee weken geleden kregen huisartsen dus ineens een brief van het RIVM waarin stond dat de huisartsen zelf - en niet het ministerie - de lijsten op moeten stellen van mensen onder de 60 die uitgenodigd moeten worden. Kuipers destijds in zijn brief: "De griepprikgroep zal van oud naar jong worden uitgenodigd. De huisartsen hebben zich gecommitteerd tot het maken van een selectie van de griepprikgroep jonger dan 60 jaar en deze groep ook uit te nodigen." Maar daar denken de huisartsen dus heel anders over. In de kettingmail aan Kuipers die in handen is van het AD staat o.a.:

"Huisartsen, verenigd in de huisarts-actiegroepen ‘help de huisarts verzuipt’ en ‘de bevlogen huisartsen’, zijn ontzet dat u − de minister − opnieuw de huisartsen negeert. Het is de zoveelste keer dat huisartsen, zonder overleg, geconfronteerd worden met extra werk en dat in een periode dat huisartsen of proberen uit te rusten of keihard aan het werk zijn om met onderbezetting veilige huisartsenzorg te bieden."

Huisarts en mede-initiatiefnemer Nico Terpstra desgevraagd: "Wij willen niet meer worden geconfronteerd met werkzaamheden waarover vooraf géén overleg is geweest! Zo’n onbeschofte actie, dat bevel van de minister om weer voor hem aan de slag te gaan. (...) Wij moeten helemaal niks, we hebben geen dienstbetrekking bij het ministerie. Dus zorg dat wij betrokken worden en gezien worden, anders werkt het niet."

Hey maar de overheid heeft toch allang een eigen executeur, een scherprechter, een grootinquisiteur die bepaalt wie er wanneer sterft? De grootvizier van medische stalking en groepsdruk: de grootste ramp van de hele coronacrisis Jan Paternotte.

Maar het opstellen van die selectie is toch gewoon de taak van Jan Paternotte?