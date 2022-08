Zoooo. Lekker op vakantie geweest? Met de poten in het zwembad gestaan? Ballenknijper aan want dat moest van die maffe Fransen? Paste allemaal maar net? Misschien nog wel even onderwater naar de overkant? En toen Samantha keek: onderwater naar de overkant en terug? En toen moest u door de campingbadmeester uit het zwembad worden getakeld, was uw kop helemaal blauw en hielp alleen een flesje Kronenbourg tegen de pijn? Toch zeker 30 seconden uw adem ingehouden? Samantha trots? Mooi man! De Franse idioot Arnaud Jerald penetreerde de zee 120 meter diep, meer dan drie minuten onder water en niet aan de fles. Gewoon. Blub.