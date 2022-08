@Papa Jones | 04-08-22 | 12:57:

En dat gaat niet gebeuren want daar is geen politiepersoneel voor, en b, voorziet de wet niet in, in NL. Dus gaan we dit allemaal aan de hand halen omdat er een (1, één) ambtenaar was die het handig vond om een fietsslot om het paalte te zetten. Waardoor er ambulance personeel 45 seconden later op de plek was waar ze moesten zijn.