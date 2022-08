Maar DEEL 2, dat zagen we niet aankomen. Immers, DeNiro ging 'niet terug', Pacino (82) is wat oud voor het recherche-vak en Kilmer heeft keelkanker. Dus Michael in GODSNAAM WAT BEDOEL JE MET "Heat 2 coming soon". Nou, het wordt dus een prequel, die zich zeven jaar voor de film afspeelt. Maar geen Irish Man-achtige digitale verjonging gelukkig. Want het is een BOEK, geen film. En vakblad The Spectator is lovend:



"The story is quintessential Mann. We are introduced to a world reminiscent of the criminal empires that he created in his films Miami Vice, Collateral and Blackhat, with an emerging international dark economy fueled by narco-states, rogue oil kingdoms, criminal syndicates and brilliant gentleman thieves doing deals with the highest bidders. Mix in mercenaries and a corrupt defense contractor and you get a sense of what you’re in for with this novel. Unusually for screenwriter, Mann manages to keep literary interest fresh. Heat 2 retains a cinematic quality in its structural leaps from 1988 to 1996 to 2000 and back again, keeping the reader guessing where it is heading before full circle in a way you don’t see coming. And, perhaps cunningly, it leaves the door open for yet another sequel."

Misschien gaan we dan toch maar eens een boek lezen.

Meest erotische scene ooit @ me niet

Hardste shoot out ooit en herladen is voor mensen die geen Val Kilmer heten