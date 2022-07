Het is donderdagmiddag, het regent, het is reces, mensen wandelen, mensen klappen omdat mensen wandelen, druk op Schiphol, dito Ter Apel. In Frankrijk fietsen ze rondjes. En met "ze" bedoelen we Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar. Want die anderen doen niet meer mee. Te langzaam, te moe, te slechte fiets danwel banden niet goed opgepompt. Op televisie praten twee mannen over Katharen, en wat er zoal te bikken valt in de streek (ham van zwarte varkens die eikels vreten, tomme-kazen en Occitaanse Omelet). KORTOM: De laatste bergetappe in de Tour en Pogi gaat weer aanvallen. Live op Ducrot24 of op het officiële Centre du Race.

Chute & bedankt voor het wachten. Tour 2022 is klaar

