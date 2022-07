Wat is 'preken voor eigen parochie' in het islamitisch?

Ja hoor daar gaan we weer met de omkeer-redeneer van columnisten in roomblanke Rokincouranten: als je achterstandskinderen uit achterstandswijken met een achterstandsreligie en een achterstandscultuur naar het gymnasium wil krijgen, moet je het gymnasium aanpassen aan de achterstand. Dus wil Stine Jensen (D66) graag ARABISCH toevoegen aan het curru.. curry... vakkenpakket. Niet omdat ze zo begaan is met jonge mocro's voor wie de maffia aantrekkelijker is dan mavo-plus maar vooral omdat haar eigen ouderborrel te kakblank is.

Okee, Arabisch is een meer levende taal (helaas in onze contreien zelfs steeds levendiger) dan dode letters als Latijn en Grieks, maar wat lost het op? Als je Arabisch aan het gymnasiumpakket toevoegt, haalt schotelwijkschorem ineens wel de toegangseisen? Gaan ze zich deftiger gedragen in hun eigen taal? Dat zou ons verbazen - de enige Arabische woorden die wij kennen behalve 'vriend', 'kaffer' en 'extra saus graag' zijn allemaal scheldwoorden en fatwa's. En wat hebben de roomblanke kakkerskinderen op de school van Stine "Ik borrel tussen de miljoenenvilla's in het Beatrixpark in 020 Zuid en ben verbaasd hoe blank het hier is" Jensen aan Arabisch? Zij gaan de omvolking pas als allerlaatste voelen in de ivoren torens van hun beschermde bestaan.

Vroeger, toen wij op het lyceum zaten (ja wij gingen naar een lyceum ja) werden de leerlingen geacht zich aan de vakken aan te passen, niet andersom. En als je het niet aan kon, dan gleed je van gymnasium naar atheneum naar de havo en viel je van biologie en natuurkunde omlaag naar wiskunde A en Economie II - de reden dat driekwart van de gymnasiasten ongeacht afkomst uiteindelijk allemaal in een confectiepak onder een systeemplafond in een corporate excelprogramma eindigt en hun enige verschil met hbo'ers is dat ze een titeltje hebben waar het woord "manager" in voorkomt, en soms een eigen kantoorhok en voorrangsrechten op de kopieermachine. Maar terug naar die taal. Sure, er zijn best historische en actuele argumenten aan te voeren voor een beetje Arabische taal- en cultuurachtergrond in een land met steeds meer Arabierische mensen.

Maarrr verpak het dan niet als larmoyante reddingsboei voor scooterende parkbankhangpubers alsof die louter in de lachgasgoot eindigen omdat ze niet naar het gymnasium mochten van hun strenge meesters. (Ghe, alsof dit land nog strenge meesters heeft - die lui hebben alleen nog een voornaam.) Erken bijvoorbeeld eerst eens dat de IJburgcolleges van Nederland hun shit op orde moet krijgen en leerlingen in het gareel moeten kunnen knuppelen zonder voor rassies te worden uitgemaakt, voordat de gymnasia hun curriculum (opgezocht in het woordenboek - red.) aanpassen om de lat lager te kunnen leggen. Want Jensen pleit niet voor versterking van het onderwijs, ze deugvlagt voor DiVeRsItEiT omdat *zij* zich een beetje bleek bescheten voelt op blanke ouderborrels. Stuur lekker je eigen kinderen naar een schotelwijkgymnasium als je vermenging écht zo belangrijk vindt. Leren ze vanzelf Arabisch...