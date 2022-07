Jeff Bezos heeft Middle-earth gekocht en mag er dus mee doen wat-ie wil. Onderstaand de teaser trailer uit februari, bovenstaand de MAIN TRAILER van gisteren. We zien een paar duizend jaar jongere Elrond en Galadriel het geweld dat ze hebben gezien tegen elkaar opbieden. We zien geen orcs en dat is jammer want die zagen er op screenshots oprecht fantastisch uit en we zijn bovendien erg benieuwd naar hoe ze de vrouwelijke orcs neer gaan zetten.

Fans verwijzen in hun reacties op de trailer nu vaak naar een brief die Tolkien in juni 1958 schreef, waarin hij zijn teleurstelling en frustratie uitte over een volgens hem slecht filmscript gebaseerd op zijn werk. "But I would ask them to make an effort of imagination sufficient to understand the irritation (and on occasion the resentment) of an author, who finds, increasingly as he proceeds, his work treated as it would seem carelessly in general, in places recklessly, and with no evident signs of any appreciation of what it is all about. (...) “The canons of narrative in any medium cannot be wholly different; and the failure of poor films is often precisely in exaggeration, and in the intrusion of unwarranted matter owing to not perceiving where the core of the original lies.”

Samengevat: Tolkien zou deze serie niets vinden, want het wijkt inderdaad nogal af van het origineel. Enfin, vindt u ervan?

Breakdown door en voor kenners

Die eerste trailer van mid februari