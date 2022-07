"If we dig deep in our history and our doctrine, and remember that we are not descended from fearful men". Nederlanders zijn vergeten wie ze zijn; verkenners, zeevaarders, veroveraars, winnaars. Maar heel soms laat die inborst zich heel eventjes niet onderdrukken door het WEF. Vorige week was dat de bovenstaande 19-jarige Nederlander die gewoon doodleuk door Venetië scooterde, waar alle voertuigen behalve boten verboten zijn. Het komt hem te staan op boetes van honderden euro's en een heus stadsverbod. "Uit dat onderzoek bleek volgens hem dat de overtreder de historische binnenstad op 29 juni om 17.45 uur binnenreed via de Ponte della Liberta (Vrijheidsbrug), die de verbinding vormt met de op het vasteland gelegen stadsdelen Mestre en Marghera. De 19-jarige logeerde volgens politiechef Agostini in de omgeving van Campo Santo Stefano, een groot plein in het stadsdeel San Marco." Wat een prins.

De Dader