Het tweeluik (onderstaand) dat het jaar 2017 definieerde is TERUG. Want de keten voor pannenkoeken Moak Pancakes heeft er tegenwoordig eentje van 100 euro op het menu staan. U krijgt dan: een "Stack met 3 blauwe bessen pancakes, een grote bol Saffraan pistache ijs (ons geheime recept), bedekt met gesmolten natuurlijke Ruby (roze) chocolade, hierop 3 bladgoud blaadjes van 22 karaat goud. Bramen, frambozen, eetbare bloemen, pistache noten, gekarameliseerde ananas in Canadese Maple Syrup, met een glas Luc Belaire Rosé champagne on the side. Geserveerd in stijl op een Versace bord met gouden Versace bestek." Nou als dit een pannenkoek is dan is België een land. Maar dan rest de vraag: lust Ellie 'em? Dat ziet u hier.

"Babi Pangang!"

"Kersenprik-limonade!"