Zooooooo dan. Indrukwekkend filmpje van de raketaanval op een winkelcentrum in Kremenchuk, waar die achterlijke Russen geprobeerd hebben heel veel burgers uit het leven te halen - het zijn er inmiddels 20. Op deze compilatievideo is te zien wat zo'n raketaanval nou precies doet met de omgeving. Let vooral op die gozer op 0.11 die zijn vriendinnetje laat sprinten en zelf een frisse duik neemt. Let op alle brokstukken die terechtkomen in het water. Let op alle vogels die vliegen voor hun leven. Let op de vader die met zijn kind schuilt achter een boom. Waar de Russen eerst nog de schuld in de schoenen van de Oekraïners probeerden te schuiven - eigen burgers afmaken om de Russen te kunnen beschuldigen van oorlogsmisdaden - is het verhaal nu dat er een opslagplaats van wapens en munitie is getroffen (met een precisiebombardement) en dat het vuur is overgeslagen naar 'een leegstaand winkelcentrum'. Het lijkt echter te gaan om Kh-22-raketten en dat zijn niet de nauwkeurigste pijltjes in de dartsverzameling. Volgende keer beter, Rusland!