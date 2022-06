Transactivisten. Het is een piepklein groepje maar agressief zijn ze wel en ze krijgen hulp van progressieve politici, belangenclubs en multinationals die hun sociale media-kanalen tooien in de kleuren van de Pride-vlag. (Hun westerse accounts, niet die van hun Afrikaanse of Arabische afdelingen.) Trans-activisme is een maatschappelijke heuvel waar onwaarschijnlijk veel mensen op willen sterven, omdat het goed en deugdzaam en strijdbaar en trots is om op te komen voor slachtoffers van de institutioneel transfobe samenleving een microscopisch kleine groep mensen die in het verkeerde lichaam geboren is en dat graag wil veranderen.

Het is niet onmogelijk maar toch zeker wel sociaal riskant om kritische noten te kraken over het trans-activisme, dat een zekere aanstekelijke sociale besmettelijkheid lijkt te hebben onder jongeren en jongvolwassenen die niet lekker in hun vel zitten, sociale en/of lichamelijke groeiproblemen en/of hormonale puberperikelen hebben en denken dat het allemaal komt omdat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren. Die mensen wordt geen hulp aangeboden, die wordt een transitie aangepraat en dat narratief begint - zoals met alle culturele hypes - over te waaien uit Amerika.

We keken dit weekend naar Daily Wire-docu What is A Woman en deze sociale ontwikkeling desintegratie is zowel extreem ongezond als op absurdistische voet met elke aardse realiteit. Het is niet eens meer om te lachen, zeggen we met ons meest ernstig kijkende doktershoofd. Op een banaal niveau vergroot het trans-activisme van de letterbakkapers het risico op oplevende intolerantie tegen andersneukenden. Maar veel beschadigder zijn degenen die zich een geslachtsverbouwing hebben laten aanpraten c.q. zich niet door hun familie, vrienden of artsen van zo'n extreem ingrijpende en riskante operatie hebben laten afpraten.

We rolden van de docu door naar het inktzwarte konijnenhol /r/detrans/, een subreddit voor geverifieerde spijtoptanten van geslachtsverandering en het lijkt ons goed voor genderverwarde Nederlandse jongeren om daar wat ervaringen te lezen van jongens en meisjes die tot op het suïcidale af spijt hebben van hun sekseverandering. Wanneer intrinsiek ingewikkelde kwesties als gendertwijfel benaderd worden als iets dat louter met "trots" gepaard gaat, leid je kwetsbare jongeren op een pad naar onherstelbare schade. Het propageren van riskante operaties bij psychologisch kwetsbare pubers en het daaruit voortvloeiende lichtzinnige medische faciliteren van verbouwingen is een opmaat naar enorme ellende. Je kan wat ons betreft beter transfoob genoemd worden, dan medeplichtig zijn aan de totstandkoming van de gruwelijke verhalen van slachtoffers van deze - hopelijk passerende - culturele X-tocht.

