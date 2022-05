De heren pleiten dus voor dictatuur zonder te weten waar de discussie over gaat.

Want wat de electrische auto's en fietsen in Shanghai betreft; die rijden feitelijk op Chinese kolencentrales. In NL hebben kolencentrales een rendementsverlies van 60% en is de uitstoot redelijk schoon. Maar ik durf er toch wel een flesje dure wijn om te verwedden dat in China zowel het rendementsverlies als de vervuiling groter is.

Dus. Stroom is niet per se schoon.

Sterker nog; overstappen op stroom verdrievoudigt het gebruik van fossiele brandstoffen.

En dan die mondkapjes. Het was nota bene RIVM-bobo Jaap van Dissel die bijna heel 2020 bleef herhalen dat mondkapjes niet werken. Niet zo raar dus dat sommige mensen dat gingen geloven.

En juist in een dictatuur zou Jaap van Dissels mening leidend zijn geweest.

Een van de redenen waarom dictaturen altijd falen is omdat dictators nooit tegengas krijgen. Iedereen maakt fouten. In een systeem waarin die fouten bespreekbaar zijn leidt dat tot verbetering van het beleid; in dictaturen wordt fout beleid stug doorgezet.