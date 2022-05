De laatste bus stop van the British leg van Safari Eurabia is Telford, bekend van de tweestedenband met Rotherham, bekend van grooming gangs met """Aziatische""" daders en vaalblanke onderklasse-slachtoffers.

Telestai: het is volbracht, mijn Eurabia-queeste door Engeland. Het goede nieuws is dat de vijfde colonne der voetsoldaten van Islamabad, Doha, Riyad, Teheran, Mogadishu, Khartoem, Sanaa en wat dies meer zij er nooit in zullen slagen varkensvlees en alcohol aus te radieren in het perfide Albion.

Engeland kan wel een toefje exotische omvolking gebruiken, met al die lelijke Britten die op een dieet van bier en bacon leven. Mijn God, wat zien de Britten in de Midlands er uit! Alsof ze leven op een dieet van bacon, bier en gefrituurde Bounty’s! De oude Feuerbach zei het al: Der Mensch ist, was er isst.

Ik zag één grote freakshow in Blackpool, Bradford, Bradbury, Leeds, Birmingham en Manchester aan mij voorbij hobbelen, een kruising tussen de inboedel van Carnivale, Freaks en de Jim Rose Circus Side Show.

Inmiddels was ik zo depressief en levensmoe geworden dat ik op het punt stond mij te verhangen in mijn hotelkamer in Telford (met tapijt op de vloer van de roze badkamer), slechts gekleed in een pruik, zijden lingerie en met een sinaasappel in de muil.

Ik kon ook naar naar de Pussycats Night Club gaan, als een soort Boomer Groomer, om eens te kijken of ik op mijn 62ste nog de loverboy kon uithangen met al die white trash chavettes, ook al heb ik rijbewijs noch auto. De Pakistaanse grooming gangs wisten de spierwitte arbeiderskinderen in de val te lokken met een pizza Hawaï van Domino’s, ik bedoel maar.

Overigens is niet Rotherham de Groomer Capital van het Verenigd Koninkrijk maar Telford, een non-descript spookhol met als enige verdienste dat hier de industriële revolutie uitbrak en dat er een trein naar het vliegveld van Manchester gaat. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van het VK kent Telford het hoogste percentage seksuele misdrijven tegen kinderen van alle steden in het Verenigd Koninkrijk.

Vermoedelijk werden hier tot 1.000 meisjes misbruikt, en sommigen werden zelfs vermoord. Politie, maatschappelijk werkers en de politiek ontkennen dat dat de daders overwegend “Aziatische” mannen waren, maar toevallig hebben vrijwel alle veroordeelde smeerlappen een Pakistaans/mohammedaanse naam.

Tommy Robinson heeft een deel van zijn documentaire The Rape of Britain in Telford gedraaid, ik bedoel maar.

Een bevriende Arabiste die in Engeland woont, mailde mij dit: de grooming gangs konden zo lang doorrotten - met medeweten van politie en Labour-politici - als een direct resultaat van de stiff upper lip/social class structuur én van politieke correctheid. Dat 90% van de Paki-loverboys aan verregaande hersenrot via hun minime genenpool lijdt, soit: gedwongen kindhuwelijken, sharia-rechtbanken en andere mohammedaanse fratsen zijn altijd intern-tribale kwesties. Maar omdat de misbruikte meisjes uit Rotherham- en Telford niet middle class maar chav-white-trash waren, werden ze niet serieus genomen.

Linkse stuiptrekkende sufferdjes als The Guardian (vroeger een topkrant hoor) blijven stukken van fopprofessors van het slag Leo Lucassen publiceren, met als teneur dat helemaal niet bewezen is dat er überhaupt Pakistaanse mohammedanen in die grooming gangs zaten en dat het allemaal islamofobie is, racisme en xenofobie. Ze schrijven nog net niet dat de Internationale Jodenheid er achter zit. Meer over de Pakistaanse Love Jihad in het Verenigd Koninkrijk kunt u lezen bij het altijd betrouwbare Opindia. Overigens geven niet-mohammedaanse Indiërs makkelijk af op moslims, maar we moeten niet vergeten dat India - met slechts 14 procent moslims - op de derde plaats staat wereldwijd qua verkrachtingen, na de VS en Brazilië.

Enfin, gelukkig werd ik wegens te oud geweigerd bij de Pussycats, waar voor de deur “Aziatische” types rondscharrelden en af en aan reden in hun opgevoerde hoerensloepen met knipperlichten en boxen waaruit keiharde kerriepop knalde.

Het was maar goed ook dat ik werd uitgesloten, want toen ik in mijn hotelkamer recensies ging lezen op het internet, bleek de “nightclub” een soort voorportaal van de hel te zijn en was ik zó blij dat de Voorzienigheid mij behoed had, dat ik als dank mijn zelfdoding nog even uitstelde. Bovendien was de Primark al dicht en kon ik dus geen sexy damesondergoed scoren. In de stromende regen heb ik toen voor het eerst in ruim twee weken fish’n chips gegeten: reteduur (8 pond), goor, weinig en niet eens uit een krant. Verder heb ik overal prima gegeten in de Midlands. Weliswaar louter in exotische omvolkingrestaurants, dekmantels voor de da’wa - maar veel voor weinig en dat maakt de Hollander in mijn blij. Als je naar de gaarkeuken van het Leger des Heils gaat, krijg jij ook altijd de Blijde Boodschap met een fijn moppie blaasmuziek te horen, dus waar hebben we het over.

Het goede nieuws is dat Telford volgens een eigen WC-eend-campagne de leukste en beste stad in het VK is om in te wonen maar Telford is ook hartstikke toppie om gewoon eens een dagje met de kinderen heen te gaan want het barst hier van de mieterse attracties zoals de Hoo Zoo and Dinosaur World, niet te verwarren met de Ho Ho Ho Zoo. Ik zou mijn dochters overigens niet alleen laten bij de ballenbak bij de ingang van dit pretpark.

De talloze no-go-area’s die ik in de Midlands bezocht, vielen reuze mee. Je kan er als blanke boemer gewoon een broodje shoarma of iets pittigs bij de curryboer eten, mensen groeten je fatsoenlijk, er is altijd wel een slijter of een supermarkt die drank verkoopt. Ik voelde me er meestal zeer senang en waande mij weer even in het Midden-Oosten, mijn oude liefde. Ik blijf nu eenmaal een onverbeterlijke Oriëntalist. Verder lijkt het mij stug dat vier miljoen mohammedanen 70 miljoen Britse biggetjes kunnen koloniseren en onderwerpen.

Het gevaar zit hem, net als in Nederland, in de roomblanke islamapologeten, de mohammedanenknuffelaars en de dhimmi’s die door hun politiek correcte waanideeën door het stof kruipen voor moslims en shariaraden toestaan en terreuraanslagen vergoelijken. En laten we de roomblanke feministes niet vergeten, die griezels die de boerka toejuichen en het gezond vinden dat de clitoris van een 4-jarige meisje wordt afgeknipt en haar kutje wordt dichtgenaaid omdat haar toekomstige echtgenoot van een lekker nauw gaatje houdt. Driewerf bah.

Goed, ik ben benieuwd naar de toestand in Denemarken en Zweden, waar ik deze week heen reis met Teun Voeten en ons gaan verdiepen in de puike immigratiepolitiek van de Deense regering en in de exotische rape culture in Zweden en de etnische drugsbendes die de ooit zo dappere Vikingen terroriseren. Zal mij benieuwen!

Op de valreep kreeg ik van een trouwe lezer van Safari Eurabia een recent interview met Bat Ye'Or toegestuurd. Ik vind haar theorieën over Eurabia niet altijd even plausibel, maar in het interview zegt wel een paar keer interessante dingen. Leest en huivert:

"Toen de Berlijnse Muur viel, hoopten we in Europa op een vreedzame relatie met Rusland, gebaseerd op wederzijds respect. Maar er kwamen zeer negatieve observaties uit de moslimwereld. Er werd gezegd dat Europa een nieuwe vijand moest vinden en door de verzoening met Rusland zou dat de islam worden. De immigratie uit de Middellandse Zee-gebieden, een eufemisme dat wordt gebruikt voor de immigratie van moslims, zou worden vervangen door Oost-Europeanen.

De Ummah had geprofiteerd van de Koude Oorlog tegen het communisme: immigratie naar het Westen, wapens en olie, ontwikkeling, met de hulp van de Verenigde Staten, van het internationale netwerk van madrassa's en actieve ondersteuning van radicale moslimbewegingen. Met name de olie- en energiesector heeft een sterke invloed gehad op het interne en internationale beleid van westerse landen.

Dertien eeuwen lang streeft de jihadistische ideologie ernaar Europa te islamiseren. Al in de 9e eeuw wilden de Arabische legers Rome innemen, het symbool van de christelijke kracht van het Westen. Jihad is door de eeuwen heen een kracht gebleven. Nu heeft Erdogan dezelfde wil getoond om te veroveren. Erdogan, die graag de overwinning bij Manzikert in 1071 viert, moedigt de NAVO aan om Rusland te bombarderen.

De omvang van de deelname van moslims uit Europa (Balkan, Krim, Oekraïne, Kaukasus), uit Noord-Afrika en vooral het Midden-Oosten, aan territoriale expansie en de nazi-genocide, hun aandeel in de Wehrmacht en de SS tijdens de Tweede Wereldoorlog is een taboeonderwerp. Ik verwijs hier naar de uitstekende boeken van onder meer Lukasz Hirszowicz, Jeffrey Herf, Matthias Kunzel en David Motadel."

Vervolgens draaft Ye’or een beetje door met haar stokpaardje, het Euronazisme, en is ze een beetje de zondagshistoricus, of beter gezegd de sjabbeshistoricus. Ze zegt bijvoorbeeld: "Het Euronazisme herstelt in het geniep zijn allianties van 1933-45 met het nazi-islamisme van verenigde Arabische leiders, in een uitroeiingsoorlog tegen het volk van Israël waaraan Europese landen, met uitzondering van Tsjechoslowakije, hadden geweigerd wapens te verkopen om zichzelf te verdedigen. Deze samenwerking werd openlijk voortgezet met de erkenning Arafat, de officiële steun van de EEG aan de PLO in 1973 en de populariteit en het enthousiasme voor de Palestijnse jihad in Europa.

Dit is de reden waarom ik betoog dat de EU die dit uitroeiingsbeleid heeft aangenomen, al is geïslamiseerd. En juist omdat de EU geïslamiseerd is, kan die zich vandaag de dag niet meer verdedigen tegen de bondgenoten waartoe het zich sinds de jaren dertig heeft aangesloten via het nazisme, dat de basis vormde van zijn alliantie met de moslimvolkeren."

Dan weten we dat ook weer. Op naar Peter Sweden!

Van Albion via Beowulf naar Zweden

