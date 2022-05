CDA-bestuurder Ger Driessen is geen hoerenloper. Echt niet. Vraag maar aan Ger Driessen, die zegt namelijk dat Ger Driessen geen hoerenloper is. Hoeren? Daar heeft Ger Driessen nog nooit van gehoord. Wij weten eigenlijk niet eens zeker of Ger Driessen wel kan lopen, zo ontzettend is Ger Driessen geen hoerenloper. Maar gelukkig heeft Ger Driessen nu een Meldpunt Ger Driessen Is Geen Hoerenloper geopend, waar iedereen die het met Ger Driessen eens is zich kan melden. Er staat namelijk in een boek (NIET OP KLIKKEN AUB) dat Ger Driessen (zonder dat Ger Driessen bij naam wordt genoemd) een hoerenloper is, tenminste: dat hij zich met een dienstauto van de provincie naar een bordeel liet rijden. Maar dat is dus helemaal niet zo! Onthouden alstublieft: Ger Driessen, geen (wij herhalen: géén) hoerenloper.