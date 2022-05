Leuk veilinkie dit weekend - het is weer eens wat anders dan tijdens een concert van Bon Jovi, U2 of een andere schijtband in je Nirvana-shirt krijsen dat je zo'n rockgoeroe bent. Ook leuk voor op het podium, om stoer te doen tegen je makkers of gewoon als hebbedingetje aan de muur: een 1969 Fender Mustang in 'Lake Placid blue'. En dan niet zomaar een 1969 Fender Mustang in Lake Placid blue, maar dé 1969 Fender Mustang in Lake Placid blue van wijlen Kurt Cobain. Deze gitaar speelde een hoofdrol in de clip van Smells Like Teen Spirit en het ding is nog in aardige conditie: "In good condition. The neck is lovely and the early CBS finish is still intact, feeling old and new at once. While it has some scars from wild shows and being bashed, the front of the guitar looks good with a couple of small marks and only the lower ribs showing real damage. Some finish worn off back of body from play. Case in good condition with some tears." Ten eerste is z'n oude eigenaar dood [nog uitzoeken of hij ergens op een eiland zit, red.] en ten tweede had die eigenaar de onhebbelijke gewoonte gitaren en versterkers na ieder optreden in puin te slaan, dus het ding mag wat kosten. Huidig bod: $2,000,000. Maar ja, dan heb je ook wat! Bieden kan tot en met zondag.