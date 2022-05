:

De Fermi Paradox zegt dat het aan de ene kant onvermijdelijk is dat er elders allang een keer intelligent leven is ontstaan. Tevens zegt de theorie dat het dan raar is dat we ze nog niet gezien hebben en geeft als mogelijke verklaring dat er een soort natuurlijk filter moet zijn, een barriere waar het leven uiteindelijk niet overheen komt en het dus altijd beperkt gaat blijven tot opkomst en ondergang voordat de sprong naar stabiele ruimtereizen gemaakt kan worden. Als je bedenkt dat het doel van leven zoals wij dat kennen is om onbeperkt uit te breiden en alles kaal te vreten tegen beter weten in dan zou de Fermi Paradox zomaar waar kunnen zijn. We vernietigen eerder onszelf dan dat we wijzer worden en als een verenigde planeet in vrede de ruimte ingaan.

Van de andere kant kan het ook nog zijn dat de Prime Directive uit Startrek inderdaad een geldende wet in het universum is. Zolang ze nog te dom zijn om als soort in vrede te leven en Warptechniek te ontwikkelen zonder elkaar te vermoorden moet je er geen contact mee zoeken, gewoon doorvliegen, shields up en net doen of je er niet bent.

Dus als er al écht intelligent leven in de ruimte te vinden is dan doen ze hun uiterste best om ons dat niet te laten weten, of ze zijn er niet omdat ze net zo dom waren als wij.