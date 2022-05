We zaten dus even bij Omroep West te koekeloeren hoe je aardbeien het beste kan bewaren want voor die info gaan we altijd naar Omroep West (het antwoord: in de koelkast blijven ze langer goed, maar haal ze een tijdje voordat je ze gaat eten uit de koelkast, dan zijn ze het allerlekkerst) en toen dachten we: weet je wie vast heel veel tips heeft om dingen wel of niet in de koelkast te bewaren? Het Algemeen Dagblad! En waarom alles opzoeken bij de krant van bewarend Nederland als wij het gewoon hier in een handig bewaartopic kunnen pleuren! Derhalve, bewaar je het in de koelkast of bewaar je het NIET in de koelkast, dat is de vraag. Bedankt Algemeen Dagblad voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Bananen in de koelkast? ❌

Appels, peren, perziken, neccies, kiwi's, bessen in de koelkast? ✅

Warm eten in de koelkast? ❌

Sla in de koelkast? ✅

Premium Artikel in de koelkast? ✅

Vlees dat uit de koelkast is geweest terug in de koelkast? ✅

Fruit in de koelkast? ✅

Eieren in de koelkast? ✅

Kaas in de koelkast? ❌, maar als het warm is ✅

Vroege appels in de koelkast? ✅

Avocado in de koelkast? ✅

Zelfgemaakte pindakaas in de koelkast? ✅

Komkommers in de koelkast? ❌

Nog maar een keer: eieren in de koelkast? ✅ dus

En nog maar een keer: eieren in de koelkast? ✅

Wijn bewaren in de koelkast? ❌

Maar: wijn koelen in de koelkast? ✅

Bladgroenten en prei, peen en bleekselderij in de koelkast? ✅

Verse gember in de koelkast? ✅

Champagne bewaren in de koelkast? ❌

Restje Chinees bewaren in de koelkast? ✅

Bananen in de koelkast? ✅ (HUH? Nu ineens wel?)

Halfharde kaas bewaren in de koelkast? ✅

Zware witte wijn na openen bewaren in de koelkast? ✅

Oliebollenpudding (?) bewaren in de koelkast? ❌

Tomaten in de koelkast? ❌

Courgette in de koelkast? ❌

Citroen in de koelkast? ✅