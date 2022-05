Best wel opvallende aankondiging van journalist Greta C. Van Susteren in een best wel oude zaak (die nog steeds af en toe in het nieuws is): de verdwijning van Natalee Holloway. Het Amerikaanse meisje ging op vakantie op Aruba en raakte zoek, waarna er duizend-en-een kritische denkers (onder wie: Dr. Phil) die alleen maar vragen stellen met opvallende ideeën over haar verdwijning kwamen. Peter R. de Vries (die leefde toen nog) haalde zeven miljoen kijkers + een Emmy met de verborgen camerabeelden van Patrick en Joran van der Sloot, en daarna kwamen er nog eens een miljoeniljard kritische denkers die alleen maar vragen stellen met nog meer opvallende ideeën over de verdwijning. Nou kennen wij toevallig nog wel een paar kritische denkers die alleen maar vragen stellen, dus zegt u het maar: hebt u nog opvallende ideeën deze onthulling? Heeft Joran het gedaan? Heeft Joran het niet gedaan? Heeft de vader van Joran het gedaan? Heeft de klusjeman het gedaan? Stond Aruba vol met biolabs en was de verdwijning een false flag om die allemaal met een hele grote helikopter naar Wuhan te verplaatsen? Is Natalee Holloway overleden aan een overdosis zonnebrandcrème? SPANNEND.

#neverforget

