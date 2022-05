Luguber dit. Vlak voordat de 38-jarige John S. om zich heen begon te schieten in Alblasserdam, heeft hij nog even met de redactie van RTL Boulevard gemaild. Niet om zich te beklagen over het jasje van Rob Goossens, maar om te melden dat hij al jaren psychische problemen heeft en niet werd opgenomen in een kliniek.

"S. verstuurde de e-mail enkele minuten voor zijn daad aan de redactie van RTL Boulevard. In het bericht kondigde hij de schietpartij niet aan, maar schrijft hij wel over wat er in zijn hoofd omging. Er staat een opsomming in van vele frustraties en haat, gepaard met enkele gruwelijke foto's van de doodgeschoten Johan Quist (60) uit Vlissingen. De politie trof de schoenmaker op woensdag 4 mei dood aan in zijn zaak in het centrum van Vlissingen. Ook staan er details in de mail die alleen de schutter kan weten.

Volgens S. was Quist een willekeurig slachtoffer. Die hij ontmoette via een chatroom voor homo's en die hij vermoordde om zijn wapen te testen, en zijn haat te uiten aan een persoon waarvan de naam om privacyredenen niet genoemd wordt in dit artikel. Het wapen zou gekocht zijn via Telegram."

Tering jantje. Wij hebben nu al geen zin in het onderzoeksrapport over langs elkaar heen werkende organisaties waar op cruciale momenten cruciale inschattingsfouten door cruciale personen die daar verder geen enkele cruciale gevolgen van ondervinden werden gemaakt.