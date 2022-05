John S., de man die in Alblasserdam op een zorgboerderij (voor een brede doelgroep) een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw doodde en een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw verwondde, werd al gezocht voor een moord op een 60-jarige man, woensdag 4 mei in Vlissingen. De verdachte van beide zaken heet volgens onze bronnen Stam. De politie publiceert zojuist: “Donderdagavond kwam de 38-jarige man uit Oud-Alblas in beeld als verdachte, waarop besloten werd hem met urgentie op te sporen. De man was voortvluchtig. Vrijdagmorgen kort na het drama in Alblasserdam bleek dat de gearresteerde man, dezelfde man was waar de Zeeuwse politie naar op zoek was.” Het slachtoffer in Vlissingen was schijnbaar Johan Quist, een zedendelinquent die in 2014 op GS stond na een veroordeling voor langdurig misbruik van zijn zoontje. Dat weet het doorgaans goed geïnformeerde Boevennieuws. Hij “streed” tegen een taboe op homoseksualiteit onder refo’s. Rijnmond heeft beeld van Mannen in Witte Pakken in Oud-Alblas, bij een woning aan het Weideveld die van verdachte John S. zou zijn- wat matcht met een naam in het telefoonboek. Later meer.