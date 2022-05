Je zou het seksisme kunnen noemen, want dat is het ook. Maar vrouwelijke drummers vonden we uiteindelijk toch altijd een beetje het vrouwenvoetbal, de Afghaanse vrouwelijke commando's van de muziekwereld. Want ze kunnen het allemaal wel, maar de motoriek, precisie, delivery en overtuiging miste uiteindelijk toch, ja, dat Y-chromosoom. Vinden wij niet alleen, het fenomeen van de hot girl drummer wordt hier en daar zelfs geparodieerd in 't wereldje.

Gelukkig heeft de Oekraïense Anastasia Sereda geen enkele boodschap aan wat het patriarchaat er nu weer van vindt. Want zij zette moeiteloos de bovenstaande, nagenoeg feilloze cover van Slipknots Duality neer - origineel hier. De snare bursts, double bass-motieven, breaks - die laatste en langste op 3:16 is pure perfectie - en zelfs dat ene rimshot op 2:17 (wat in de videoclip die legendarische honkbalknuppel op een biervat is), alles klopt. En wát een geluid komt er uit die volstrekt gestoorde Pikachu kit, vooral tijdens die simpele break op 2:11. Joey zou trotst geweest zijn.

Ze is echt heel goed, maar de meeste covers op haar pagina zijn niet geschikt genoeg om diepte van d'r kunde te tonen. In deze short - met veel mindere audiokwaliteit - speelt ze bijvoorbeeld even het legendarische Bleed van Meshuggah (origineel hier) alsof het niks is, en wat hadden we daar graag een full quality video van gezien. Die pedal cam rechts bovenin had ook wel iets groter gemogen. Maar ons wordt nooit iets gevraagd.

Ook dat nog

Slava Ukraini

Een zeer verdienstelijke eigen draai

RIP Chester.