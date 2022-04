[Gortdroog] Maar Alexia staat inmiddels in de keuken..

..om een vlaai te maken..

..onder deskundige begeleiding, zo te zien.

[Korte stilte]

[Plots licht opgewonden] Ja hier wordt volgens mij, eh, ja zuurvlees hè, waar ik het daarstraks over had, bereid.

Dat is vlees dat is gemarineerd in azijn, dan denkt u 'nou dat is dan zoet, eh zuur' nee dat is zoet, want daar wordt peperkoek en stroop, ook, aan toegevoegd.

[Mompelend] Mensen die het kennen die kunnen dat denk ik wel beamen.

[Korte stilte]

[Ohja ik moet blijven praten-toon] Het bourgondische leven! Van Limburg. Van Maastricht.

Ja, prinses Annette zegt 'zullen we even delen?' tegen haar man, Prins Bernhard.

*Boks*