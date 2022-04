You are *not* the father

Mannen, de tijd is daar. De tijd van zelfbeschikking en soevereiniteit. Nooit meer ongepland vader omdat 't vrouwtje het vergeet want wij de mannen vergeten nooit iets. En ook nooit meer ongepland vader omdat 't vrouwtje de pil """vergat""", want wij de mannen zeggen wat we denken en doen wat we zeggen. Maar goed, deze pil is dus niet de hormonale testosteron-blokker die zwangerschappen voorkomt door de man te veranderen in een depressieve vrouw met overgewicht die nooit zin heeft in seks. Abdullah Al Noman in medisch vakblad Daily Mail: "YCT529 targets retinoic acid receptor alpha (RAR-a), a protein heavily involved in the development of cells, including sperm formation."

In muizen voorkwam het 99% van de zwangerschappen en uiteindelijk zijn we allemaal Biker Mice from Mars dus schiet op met die trial. "A male contraceptive pill could be tested in humans in just two months, scientists say — after it showed promise in trials on mice. Researchers at the University of Minnesota, who invented the drug, say it could enter clinical trials as early as this July." Mannen, dit wordt onze zomer. De kaarsen kunnen in de kast blijven.

