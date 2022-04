Nou dan doen we daar maar aan mee he!

Makkers staakt uw wild geraas en hup hup hup met klapperende tongen naar het gaybrapad om uw innerlijke lesbienne de sporen te geven! Het is Lesbian Visibility Day, vandaag mag het allemaal, onze op één na favoriete awarenessdag voor LHBTI'ers, bovenaan de lijst staat natuurlijk het highfiven van berenmeneren tijdens het Amsterdam Bear Weekend. Enfin, Lesbian Visibility Day dus: "Annual day to celebrate, recognize, and bring visibility to lesbians." Helemaal 100% mee eens, dik verdiend en het is ook nog eens veel gezelliger voor het verminderen van de wereldbevolking dan de coronagriep! Team Lesbi for life!

Dit is echt een ENORME lesbienne