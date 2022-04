:

DeSantis is Trump 2.0, stuk slimmer (toch een plusje) maar net zo abject. Dan nog liever de (in mijn ogen veel te oude opa) Biden.

"Er komt een knoepert van een economische crisis aan, en dat is echt niet vanwege de Oekraïne."

Die knoepert, die iedereen al tijdens de Covid-crisis zag aankomen om heel veel redenen wordt anders wel een heel stuk erger en groter dankzij Poetin. Wij zullen het in onze portemonnee voelen maar elders voelen ze het o.a. in hun maag. En dan ga ik er maar voor het gemak vanuit dat Poetin (en de Serviërs) niet nog meer rotzooi gaan schoppen in Europa.

Wel met je eens dat het systeem rot is. Maar ik denk dat in tegenstelling tot wat sommigen hier geloven zijn mensen zoals DeSantis nog rotter dan welke willekeurige Democrat presidentskandidaat wordt straks.

Voorbeeldje vraag je? Geen probleem. DeSantis roept "geen Covid-maatregelen hier, vrijheid, geen socialistische radicale communisten gaan ons de les lezen" saillant detail, DeSantis zit vuistdiep in peperdure 'monoclonal antibodies' therapie, dus zijn clubje verdiend veel meer aan "behandeling" dan bijvoorbeeld vaccineren of mondkapjes dragen. Ja dat is #TeamTrump populistisch lullen en vervolgens je drinkwater vervuilen of je van je land aftrappen want er moet verdiend worden. En vooral de Russische "active measures" gebruiken. Komt er nieuws van mogelijke problemen, no problem, gewoon weer over Hunter Biden beginnen, Joe is seniel, Kamala een nare kut en ga zo maar door. Ik geef toe, de ene partij is niet fris maar de Republikeinen (was vroeger gecharmeerd van o.a. McCain, Bush senior en zeker ook Reagan) is een rottende beerput van complotgekkies en vulturecapitalists. Geef me dan maar de liberalen waar geld niet stinkt maar enige ethiek bestaat.