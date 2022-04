Er is een elite, zeker cultureel en in binnen de universiteiten, die nauwelijks nog weet hebben van de realiteit in de samenleving. Het valt ook op dat deze mensen altijd op macroniveau praten. Het dagelijks leven speelt zich voor burgers echter grotendeels af in de wijk.

Er wordt met dédain gelachen om de term omvolking welke Baudet graag bezigt. Dat doet hij dan ook wel eens overdreven, maar juist hier zit veel waarheid in. Niet zo zeer op nationaal niveau, hoewel zichtbaar, echter wel in de wijken waar de lage sociale klassen wonen.

De linkse elite woont in dure buurten villawijken, grachtengordel en de upper middenklasse wijken. Zeker in die eerste twee zie je een louter blanke bevolking. Dat is zo, dat was altijd zo, en zo zal het altijd blijven. Dus in de ogen van deze deugers verandert er niets. Nee, niet in je eigen wijk. Binnen de volkswijken en de lage middenklasse wijken wel. Ook daar wil men graag het bekende behouden. Dat is fijn dat is bekend, het is leuk. Hier stromen de nieuwkomers binnen en die hebben een eigen cultuur. Ook zo iets racistisch van links: het ontkennen van de eigen cultuur van migranten. Het zijn geen lege hulzen waar je een partijfolder van 66, groen slinks of de P van de voormalige A in stopt, en dan worden het ook keurige progressieve burgers.

De lagere sociale klassen zien hun wijken veranderen, zij zien concurrenten in de verzorgingsstaat (waar deze groepen meer van afhankelijk zijn dan de elite) en in de toegang tot woningen. Een groen slinkse 66er koopt gewoon een huis. Het gewone volk mag jaren wachten op een huurwoning en moet toekijken hoe migranten voorrang krijgen, een cadeautje van de deugende linksmens aan de migrant waar ze zelf geen enkele binding mee hebben, of willen.