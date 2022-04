Dat is de liefde van rechts voor de natuur. En dan maar spotten met GL.

Samengevat: rechts is tegen de natuur, links is voor de natuur, hoewel dat natuurlijk een grove simplificatie is, is het soms goed om de zaken helder te stellen.

Met teksten als:

"Gewoon een paar F-35's inzetten en niet stoppen tot de plassen rood kleuren van het hertenbloed, want pas als de massagraven gevuld zijn met honderden op honderden dode herten hebben we de natuur echt geholpen."

En reacties als:

"Ruimte in vriezer vrijmaken doet…*

Wijze uit het Oosten | 07-04-22 | 19:41 en

Maak een gaatje in het hek dan loopt er vroeg of laat wel een wolf naar binnen en is schieten niet meer nodig.

Capt. Iglo | 07-04-22 | 19:42 |

Etc, etc etc etc etc tot

Bomb Bambi Now!

Nederlanddraaitdoor | 07-04-22 | 20:19

Er lopen steeds meer wolven op de Veluwe die schapen doorbijten, laat een roedel los in de oostvaardersplassen.

Onder het mom de natuur regeld zichzelf.

Uitkijktoren neerzetten voor wolven liefhebbers.

likdoorn | 07-04-22 | 20:21 en

Lekker! Goed vlees.

Mazzelstof | 07-04-22 | 20:23

Valt dat eenvoudigweg niet meer te ontkennen.