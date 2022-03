Als de afgelopen twee jaar ons iets geleerd hebben, dan is het wel de waarde van vrijheid. Je weet immers pas wat je mist, als ze er niet is. En zoo vrijheid ietsch betekent, dan betekent het wel de vrijheid om de klok een uurtje vooruit en achteruit te zetten. Daar zijn onze opa's en al die talloze ontelbare Marokkaanse gastsoldaten in Zeeland immers voor gestorven. Het is Brussel weliswaar nog niet gelukt onze polshorloges te bezetten, maar ondertussen is de War on Zomertijd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in alle hevigheid losgebarsten. En u weet inmiddels hoe dat gaat met dergelijk woke!!!-ideeën: eerst lachen we om die gekke Amerikanen, en voor je het weet presenteert Margriet van der Linden jarenlang een talkshow op primetime bij de NPO. Dus. Zolang het nog kan. Vanavond. Klok een uurtje vooruit. Geniet ervan.

Algemeen Domblad STELT ALLEEN MAAR VRAGEN JA!!!