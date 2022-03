"Daarom komt er nu een schitterende betuttelende FASTFOOD-WET die het aanbod van Vette Bek Voedsel moet dempen.''

Ach, het zal uiteindelijk niks gaan helpen. Als je wilt zien hoe het hier in Nederland over een aantal jaren zal zijn, moet je gewoon kijken hoe het nu in de VS is. Alles wat in de VS ontstaat, komt met een vertraging van ca 10 á 15 jaar hierheen, hoewel, de laatste tijd is die vertraging wel steeds korter.

Rock-en-Roll kwam hierheen, fast food, BLM en de hele hysterische woke beweging. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat in de VS al meer dan de helft van de bevolking te zwaar is, met een groot percentage veel en veel te zwaar, zeg maar de aangespoelde noordkapers. Dat we hier ook krijgen, daar helpt geen moedertje-lief aan.

Maar zoals St Johan vroegah al zei: ellek nadeel hep se voordeel. Al die dikkerds overlijden over het algemeen veel jonger dan mensen met een gezond gewicht; dat spaart zorgkosten uit, dat drukt de gemiddelde levensverwachting, en spaart geld uit voor de overheid - AOW - en zorgt er misschien ook voor dat die AOW leeftijd niet meer zal stijgen, wellicht zelfs weer iets zal dalen.