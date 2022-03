:

De achtergrond maakt mij nooit heel veel uit, als het doel maar goed is. Een echt Christelijke club als Stichting Dorcas is bv al lang actief in oost Europa. Ze zijn best down to earth en zat verzamelpunten voor bv goederen doneren. Connecties daar die ze zelf kennen en daar heb ik dan wel vertrouwen in. Er zijn wel meer clubs.

555 is een enorm schimmig geheel van eerst kosten er af en zo’n actie kost ook wat. Staat tegen over dat ze wel veel geld kunnen genereren. Daarna komt de verdeelsleutel en zo’n actie trekt een woud aan groepen aan. Die moeten dan weer geld doorsluizen naar clubs ter plekke en zo heb je een enorm netwerk van geld rondpompen. Daar heb ik altijd minder trek in. Houdt het liever klein.

Ik vind acties hier op GeenStijl daarom ook zo mooi.