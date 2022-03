Duidelijker kun je de teloorgang van Nederland niet duiden, 40 jaar geleden trouwde smoelensmid er ,en was er mooie receptie en diner op de bovenverdieping van toen nog het keurige hotel Residence Vinkeveen.. met een heel mooie kas op het dak met wintertuin met tropische planten ..buiten sneeuwde het, het was een magische sfeertje als voorschot op een etmaal later de honeymoon naar Hawai.. Nu is het schietende uitschot het enige tropische aan dit etablissement of wat er nog van over is van deze locatie....Nederland in verval....