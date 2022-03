Dus begint junior net over Oekraine. Wordt op school behandelt. Ik wil zo graag dat junior zelf een mening vormt over alles. Gewoon over alles. Maar dit is veuls te ingewikkeld voor die kinderen.

En wat als Rusland hier komt?

Dan rammen we Rusland kort en klein.

Maar Rusland is veel groter.

Ja maar maar wij hebben de NAVO.

Wat is de NAVO?

Allemaal landen die vrienden zijn en samen sterker dan Rusland.

Mogen de Russen hier nog wel op vakantie?

Liever niet.

Waarom dan niet?

Zucht...

Proost