Mediacourant, december 2020.

"Lucille Werner wordt door Weekend beschuldigd van graaien uit de goededoelenkas. Ze zou zichzelf hebben verrijkt met giften aan haar Lucille Werner Foundation.

De Weekend stelt dat uit het jaarverslag blijkt dat Lucille’s stichting vrijwel volledig drijft op de bijdrage die ze krijgt van die loterij. Het gaat om 300.000 euro per jaar en in totaal 2,5 miljoen euro over de afgelopen acht jaar, weet het blad.

Een deel van die giften gaat ook naar persoonlijke projecten van Lucille, weet de Weekend. “Lucille voer mee met een eigen boot tijdens Canal Pride in Utrecht, kosten bijna 19.000 euro. Voor het maken van een reportage in Ecuador, waarvan een paar minuten werden uitgezonden in het programma Minister Van Gehandicaptenzaken, rekende Lucille bijna 35.000 euro aan haar eigen stichting.”

Er wordt bij de Lucille Werner Foundation sowieso flink wat geld over de balk gegooid, stelt Weekend. “Tot een paar maanden geleden was er ook een duur kantoor van zo’n 30.000 euro per jaar in Amsterdam, waar volgens een insider iets geks mee aan de hand was.”

Die insider zegt: “Ik loop daar drie keer per dag met mijn hond langs, maar er viel daar in dat kantoor maar één keer per maand een teken van leven te bespeuren. Voor de rest stond het gewoon leeg. Misschien moest ze dat representatieve kantoor wel hebben om geld te kunnen krijgen van de Vriendenloterij.”

