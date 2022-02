:

Dat komt omdat vuurwapen bezit in Zwitserland de normaalste zaak van de wereld is. Dus als mensen mekaar daar willen vermoorden dan is de kans groot dat er naar een vuurwapen gegrepen wordt. Hier in Nederland zijn we genoodzaakt om mekaar in dat geval overhoop te steken, of met een zwaar voorwerp de schedel in te slaan. Maar per saldo worden er in Zwitserland niet meer of minder mensen vermoord dan in Nederland.