Troost je, Lil' Kleine, je was dit weekend niet de psychotische gek die de schedel van zijn vriendin probeerde te breken. Zo werd er in Enschede een vrouw overhoop gestoken door haar zoon: dood. In Den Helder werd iemand doodgebeukt tijdens een vechtpartij. Glennis G., die eigenlijk Glenda Hulita Elisabeth Batta heet, heeft zich als een debiel gedragen in een supermarkt. In Assen iemand neergestoken. In Nieuw-Weerdinge iemand neergestoken. In Zaandam iemand neergestoken. In Dordrecht meerdere mensen neergestoken. In Deurne iemand neergestoken. Op het voetbalveld (die asoclub van Sneijder weer) was het knokken. In Bussum was het knokken. In Haarlem was het knokken. In Amersfoort was het knokken.

Wat hebt u afgelopen weekend eigenlijk gedaan? Nog hoofden tussen een autodeur geklemd? Of was het gewoon weer saai zoals altijd?