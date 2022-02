Binnenkort massaal bij het UWV: helikopterpiloten. Die hebben we dus helemaal niet nodig, want die dingen vliegen prima zelf zo bewijst deze Black Hawk. In opdracht van DARPA door Sikorsky aangepast om op eigen kracht en denkvermogen op te stijgen, te landen en al vliegend obstakels te ontwijken zonder dat een persoon van vlees en bloed de knuppel beroert. Handig bij vliegen met slecht zicht of om toch terug te keren als de piloot is uitgeschakeld door rondvliegend lood. Of voor missies waarbij helemaal geen piloot meer nodig is, waardoor minder manschappen risico lopen. Nu nog achteraf toegevoegd, maar voor toekomstige modellen kan deze technologie natuurlijk geïntegreerd worden. Daarmee wordt de awesome SB-1 Defiant die de Black Hawk gaat vervangen een mechanische liefdesbaby tussen Airwolf en K.I.T.T.. Met een uitgebreid assortiment aan drones en zelfvliegende helikopters kan de volgende luchtoorlog wel eens uit heel weinig personen bestaan. Nou ja, tenzij een cyberaanval de complete vloot aan de grond houdt. Onverwacht veel zin in Terminator nu.

Best dik die SB1