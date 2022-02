Het vriendelijke verzoek van NU.nl om even boos te worden op het nieuwe kabinet. Niet vanwege de nog immer aanwezige coronamaatregelen, de belabberde afhandeling van de toeslagenaffaire, de ""per ongeluk"" verstopte vakantiehuisjes of het ogenschijnlijk ongelimiteerd smijten met geld. Nee, deze keer moeten we boos worden vanwege het feit dat de ministers en staatssecretarissen nog niet elektrisch rijden. ZeLfS dE mInIsTeR vAn KlImAaT nIeT!!! De conclusie: het kabinet geeft niet het goede voorbeeld. Een conclusie die andere klikzoekers gretig overnemen, maar die afdoet aan het echt probleem: elektrische auto's zijn volkomen ongeschikt. Als u slechts korte ritjes maakt, is de stekkerkeuze reuze, maar voor de veelgebruikers duiken te veel nadelen op. Ministers zijn kilometervreters die soms 's ochtends trilburgers in Groningen bezoeken en 's middags in Brabant verblijven. Die dus niet de tijd hebben om tussendoor nog een uurtje te koukleumen bij een laadpaal langs de snelweg. Die ook een beetje fatsoenlijke ruimte nodig hebben, want de achterbank is het kantoor en in die categorie is de elektrische keuze zeer beperkt. Daarnaast vereisen enkele bewindsmannen ook nog een dotje extra beveiliging. Bepantsering die de auto's een stukje zwaarder maken waardoor de actieradius helemaal keldert. Bepantsering die sowieso nog nagenoeg niet valt te krijgen op elektrische modellen. Oftewel, het werkt niet en het feit dat al 22 van de 31 dienstauto's hybride of elektrische zijn is al een hele overwinning. Dit is dus geen reden om boos te worden op het kabinet (daar zijn genoeg andere redenen voor), maar laten we hopen dat de gechauffeurde bewindslieden deze ervaring wel meenemen bij het beleid dat ze de rest van het land opleggen. Want die elektrische droom is aandoenlijk, maar het moet wel werken in de echte wereld.