Snappen we, wij ook. Maar zelfs de NOS zit er bovenop en het is nu eenmaal wel het acute brandpunt van VvmU, corporate brand safety, narrative gate keeping en nog een paar aaneengeschakelde buzzwords die het doen lijken alsof je weet waar je het over hebt. Om de pijn wat te verzachten openen we bovenstaand een Joe Rogan-topic eens niet met Joe Rogan, maar met aanzienlijk leuker en scherper 'nieuw' fenomeen Tim Dillon - met afstand de beste komiek-commentator van dit moment (YouTube, Twitter).

Dit weekend bleek dat Spotify 113 oude JRE-afleveringen van Spotify heeft verwijderd. Er bestond wat onduidelijkheid over hoezeer Rogan nou zelf instemde met deze verwijderingen. In een N-woord-verontschuldigingsvideo (N-woord-compilatie) van Rogan afgelopen zaterdag zegt hij zelf expliciet dat hij de aflevering met dit bepaald ongunstige Planet of the Apes-fragment uit 2011 verwijderd heeft. Het is alleen ook hier weer niet duidelijk of hij deze aflevering recent verwijderd heeft, of dat dit al tijdens een eerdere ophefcyclus gebeurde. "And so I deleted that whole podcast. But obviously, someone made a clip out of it. And, taken out of context it looks terrible. But it looks terrible even in context. It's a fucking idiotic thing to say." Het fragment komt uit JRE #108 of #128 en website JRE Missing toont geen verwijderingsdatum voor deze afleveringen. Zo'n 90% van de afleveringen zijn verwijderd op 4 februari 2022. Het feit dat #108 en #128 geen verwijderingsdatum hebben, suggereert dat ze veel eerder verwijderd zijn.

Dus één (1) aflevering zegt Joe sowieso (ooit) zelf verwijderd te hebben. Maar nu blijkt uit een brief van Spotify CEO Daniel Ek echter dat Rogan zelf beslist heeft meerdere afleveringen van Spotify te verwijderen:



"Ek said it was Rogan’s decision to remove a number of past episodes from The Joe Rogan Experience podcast, following discussions with the music streaming platform and his own reflections on some of the content in the show, including the usage of racially insensitive language." Het lijkt een veilige aanname dat Ek het hier wél over de meest recente verwijderingsronde heeft.

En in een zaak die bepalend zal zijn voor de toekomst van de verhouding tussen distributieplatforms en creators is dit een significante ontwikkeling. Hebben ZE Joe gebroken, of is dit een volwassen, reflecterende stap terug? Dat kunnen we alleen beoordelen door alle 113 afleveringen te beluisteren. Vrijwilligers?

