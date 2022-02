Kijk, als het 4chan lukte om de locatie van Shia LaBeoufs anti-Trump-vlag te vinden met alleen DE LUCHT als ankerpunt (epische aftermovie na breek), dan was dit natuurlijk een koud kunstje. Maar toch gelachen, en we hebben geen zin om uit te zoeken of deze blauwvink-journo de locatie misschien nog eerder achterhaalde dan /pol. Want het lag eigenlijk wel erg voor de hand allemaal. Hoe dan ook, Justins ideeënbus voor vragen, feedback en suggesties staat op Luskville, Québec J0X 2G0, Canada 45°33'14.2"N 75°55'44.7"W, een half uurtje boven Ottawa.

En we koppen natuurlijk wel lekker "tweede huis" dat met "belastinggeld werd gerenoveerd" alsof het om privé-eigendom gaat, maar dat is het niet. Het is de officiële "summer residence" van de premier. Echter, de renovatie t.w.v. bijna 6 miljoen euro werd wel pas eind 2019 - in het geheim - geïnitieerd nadat Justins huwelijk op de klippen liep en z'n vrouw niet meer met zo'n onhebbelijke acteur onder 1 dak wilde slapen. "Spending millions of dollars to accommodate the evolving nature of the Prime Minister’s marriage is not fair to the Canadian taxpayer,” klonk het destijds.

Ondertussen denkt Justin, na dat afzichtelijke jankoptreden bij bovenstaande woning eergisteren, nu blijkbaar echt dat de kaartenbak "antisemitism, Islamophobia, anti-Black racism, homophobia, and transphobia" hem gaat redden. Wat is die man toch een ten diepste jammerlijk construct. Maar nu de hamvraag: wat wordt Justins nieuwe schuilplaats?

Die pathologische wezel denkt écht dat deze kaarten hem gaan redden hè?

Capture the Flag III

Ja okay dit begrijpen we ook wel weer na 5 dagen honking