We moeten het hebben over DIEREN. We waren namelijk even bezig met andere dingen, maar nu de coronastorm geluwd is mogen we best wel weer aandacht hebben voor de poging tot genocide - vanuit het dierenrijk. Zoals die Wuhan-vleermuis die de mensheid trachtte uit te roeien, met z'n false flag dat het virus 'gemaakt' zou zijn in een Chinees lab. Nou mooi niet & mislukt kudtvleermuis. We zien jullie wel, schijtbeesten. Om te beginnen jij, muskusrat. Dat gore beest teistert Zeeland: "Het waterschap heeft meerdere gebieden niet onder controle." Met zijn (of haar) gegraaf in oevers en dijken probeert de muskusrat Nederland te inunderen en zo 17 miljoen mensen collectief te verzuipen. Hazen. Hazen proberen de voedselketen lam te leggen met hun hinderlijke gedoe in de belangrijke weilanden, en daarom knallen boeren ze af. Agressieve muggen kiezen voor een directe aanpak en proberen met mensen met hun gekmakende geprik en gesteek de mensheid tot massazelfmoord te dwingen. De rivierkreeft tast het ecosysteem in Dronten aan. In Rotterdam nemen blokkeerkraaien de balkons over - dat zijn niet eens echte dieren. Brabant maakt jacht op ziekmakende bruine en zwarte ratten. In Venlo ondervind men hinder van stinkbevers, met hun gore geknaag. Nederland is al langer klaar met die schijtwolf. Mollen proberen mensen te vermoorden met struikelstenen ter nagedachtenis aan hun gevallen kameraden. Ganzen brengen schade toe aan gewassen. Die vieze gore groene halsbandparkiet is een plaag voor iedereen. En dan hebben we het niet eens gehad over zwijnen, duiven, wespen, mieren, krokodillen en andere overlastgevende eikelbijters. Nee, die dieren, die zitten de veruit superieure mensheid alleen maar in de weg.