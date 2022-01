Nou, dat was het dan, mensen. EINDE IN ZICHT. We rijden de tunnel uit, en het zonnetje schijnt boven zoemendgroene weilanden vol bijen en grutto's. In maart is 60% van Europa besmet, maar het is maar een loopneus en een bonkend hoofd en die heeft u ook na een weekend stappen (wat was dat ook alweer, opzoeken - red) dus niet zeuren, neem een herstelbiertje of een aspirientje, en dan gewoon per monsterfile naar het werk. U kunt stoppen met elkaar de hersens inslaan op social en IRL, gelieve op te houden met complete boomstammen door Brusselse bankgebouwen te smijten danwel voor lul te staan op het Museumplein met een baret en een camouflagepak. Zelf onderzoek doen is ook nergens meer voor nodig, dat doet Maarten Keulemans voortaan voor u. Overmorgen allerlaatste persco, woensdag gratis software om die QR-code van uw telefoon te verwijderen, voorts rehabilitatie Sywert die voortaan de Brand New Day commercials doet op ziin nieuwe zender Talpa. En Gommers wordt veldarts in Oekraïne, want dan doet-ie nog wat nuttigs. Festivalkalender HIERRR. Have fun!

Mooi man. Dat EINDE

Uitleg

Ik ga naar Brussel en neem mee...

EEN ROERHOUTJE VOOR HET KOFFIEDRINKEN