Geen zorgen mensen. Blue Monday is een verzinsel van het KAPITALISME, net als Valentijnsdag, de Internationale Dag van de Tolerantie en de Sneekweek. Zodat u allemaal van die plaatjes als 'keep calm and get through blue monday' gaat delen. Of langer in bed blijft liggen, dat dan deelt op Twitter, en dat is dan weer goed voor Auping. Trap er niet in. Bovendien hebt u een Blue Year achter de rug en een Blue Halfyear voor de boeg, dus deze maandag is een uitstekende maandag om lekker een paar koppen koffie te drinken en dan te doen wat u normaal ook doet op maandag. Kop in de wind en niet zeiken. De baas wijsmaken dat u heel hard aan het werk bent, of lekker op de bank liggen, kijken naar tekenfilms. Het is namelijk niet zo dat maandag erom bekendstaat dat het zo'n belangrijke dag is. Voor u het weet is het weer dinsdag! Na de klik nog een lading hagelnieuwe muziek. OM DE DAG DOOR TE KOMEN.