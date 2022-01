Een jaar geleden spraken de topstukken van de coalitiepartijen zalvende woorden tijdens de val van Rutte3. Men ging diep door het stof en beloofde transparantie, terugbetaling van illegale invorderingen en de ontmanteling van het toeslagencircus. Het is er allemaal nog steeds niet.

Gisteren een persconferentie waarin barmhartig gesproken wordt over mentale schade, terwijl het regeerakkoord niet 1 maar anderhalf miljard gaat bezuinigen op de jeugdzorg. Er moet 30% af, terwijl er met de decentralisatie ook al een kwart afging. Gemeenten moeten miljarden bijleggen. Rutte4 zingt als een Sirene wat u wilt horen, om daarna net zoals Rutte3 totaal iets anders te doen.

De helft van het kabinet gebruikt de app Signal, want die verwijdert illegaal alle appjes & documenten, zodat je niet aan de WOB, artikel 68 van de grondwet en archiefwet KUNT voldoen. Dan kies je als minister bij voorbaat om niet te buigen voor de wetgever. Wat een pech, alles weg! Dan valt er niks te reconstrueren, controleren of leren. Geen lijk, geen zaak!

Er werd een nieuwe bestuurscultuur beloofd... zelfs een rapport over het achterhouden van rapporten werd achtergehouden. Meerdere rapporten over 2G werden netjes over het debat heen getild. Een rapport over homogeweld door mensen met een niet-westerse achtergrond verdween. Kamerleden worden standaard vlak voor een debat begraven met zorgvuldig vertraagde dossiers.

Als we echt willen naar een nieuwe bestuurscultuur dan moeten onderzoekers en beleidsmedewerkers hun zwaarlijvige documenten op hetzelfde moment mailen aan de pers, de volksvertegenwoordigers en hun opdrachtgevers. Gewoon met hetzelfde mailtje. Dat onderzoek is betaald door de burger, en dient in originele vorm direct, gelijktijdig en volledig beschikbaar te zijn.

Het tijdperk dat de uitvoerende macht wetenschappelijk onderzoek weken, maanden of jaren eerder krijgt, in een doofpot kan doen, kan vertragen, beïnvloeden of zelfs censureren, moeten we achter ons laten. Het debat, de beeldvorming en publieke opinie wordt bespeeld. Complete documentaires worden op de NPO op maat gemaakt, of inhoudelijk verminkt. De redactionele onafhankelijk is zoek.

De beloofde afwikkeling van fouten loopt zo ontzettend traag en bureaucratisch, dat overgeschakeld is op vaste voorschotten. € 30.000 in de toeslagenaffaire, en € 10.000,- voor een bodembeweging die in 1963 voorspeld is. Nu is € 10.000 een fooi waarvoor een beetje aannemer niet eens de moeite neemt een offerte op te stellen of terug te bellen. Schade aan de dragende constructie kost tonnen.

Sommige slachtoffers in de toeslagenaffaire kregen hun schade tientallen keren uitgekeerd, terwijl de meest complexe zaken nog jaren gaan duren, en dankzij gevolgschade zoals baanverlies, gedwongen verkoop woning en uithuisplaatsing van duizenden kinderen rustig in de tonnen loopt.

Negen maanden na de val van Rutte3 stelde de ombudsman vast dat de hersteloperatie was vastgelopen. Een dag laten kwam de advocatuur met een brandbrief dat zij de 15.500 ouders niet goed kunnen bijstaan omdat ze gewoon tegen een muur blijven aanlopen. Het is het demissionaire kabinet niet gelukt om de puinhoop op te ruimen waarvoor ze zijn afgetreden.

De coronacrisis managen lukte ook niet. Er zitten gigantische problemen in het aantal positieve testen. De testcapaciteit wordt volledig benut, meer corona vaststellen lukt gewoon niet. Slechts de helft van de mensen met klachten laat zich testen, de andere helft is buiten beeld. Het percentage positieve testen is zeven keer de WHO-norm. We testen te weinig en missen informatie.

Er is maar 1 veiligheidsregio met genoeg gegevens voor bron & contactonderzoek. Kijken we naar de leeftijdsopbouw van besmettingen, dan gaan twintigers aan de leiding, direct gevolgd door tieners en dertigers. Allemaal te jong om in grote getale in het ziekenhuis te belanden. Onder zestigplussers zien we sinds de kerst geen groei of daling in besmettingen (derde grafiek).

Dat ziekenhuiscijfers toch langzaam dalen en ruimte geven voor uitgestelde zorg geeft hoop. Juich niet te vroeg, pas als de jeugd de ouderen aansteken krijgen we te zien waartoe omicron in staat is. We zijn jaloers op landen die open zijn, maar vergeten hun discipline, hun IC-capaciteit of wanneer en hoeveel boostervaccinaties ze gezet hebben. We willen graag oogsten, zonder eerst te zaaien.

Eindeloos zitten we in coronadebatten te zoeken naar een perfecte oplossing. Het is niet of-of, het is en-en. Horeca kan eerder open op basis van een 2+1G beleid. Genezen of gevaccineerd in combinatie met een test. Beide systemen zijn helaas niet meer zaligmakend. Leg je zulke systemen over elkaar heen, samen met o.a. afstand en ventilatie, wordt het langzaam beheersbaar.

Zou je alleen testen, dan kan een stukje fraude, foute afname slijmvlies of foute uitslag vrij spel hebben in een makkelijk vatbare groep. Zou je alleen vaccineren of de ziekte doormaken, dan blijft corona nogal vrij en hard rondgaan. Dat geeft een soort natuurlijke selectie en medische apartheid op overgewicht, kwetsbaren en de mate waarin iemand voorzorgsmaatregelen kan nemen.

Deze coronacrisis ettert eeuwig door, de toeslagenaffaire blijft een open wond, maar ik zou Rutte3 tekort doen daar te stoppen. De asielindustrie overstroomt, de woningnood ook. Rutte3 leegde onze gasvoorraad, terwijl Duitsland kerncentrales uitzet en Rusland een oorlog start. Rutte4 schuift elke rekening door naar de volgende generatie. Geldcreatie en tekorten geven inflatie.

