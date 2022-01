We zouden het bijna vergeten, maar we zijn in dit polderlandje verdomd goed in dingen. En in weinig dingen zijn we zulke koningen als in het bouwen van drijvende miljardairspaleizen. Gruwelijk patserige jachten met alles wat u maar kunt wensen en meer. Zoals deze net iets meer dan 80 meter lange Galactica. Met een helikopterdek, zeven meter lang zwembad, bioscoop, een waterval en ruimte voor twaalf gasten en negentien bemanningsleden, oftewel: de essentiële dingen in het leven. Om dat allemaal te huisvesten zijn meerdere dekken nodig en voor u het weet bent u te hoog voor die flutbrugjes in Nederland. Was natuurlijk wel rekening mee gehouden, want bij de bouwer in Oss haalden ze het bovenste deel tijdelijk weer weg om hem veilig naar Harlingen te krijgen voor de laatste klusjes, maar met het hoge water van de afgelopen weken werd het alsnog wat lastig bij de bruggetjes. Dit weekend lag de Galactica al stil bij Hedel, waar ze uiteindelijk vanmorgen met slechts een paar centimeter speling de brug passeerden, en nu lopen ze een brug verder tegen hetzelfde probleem aan. Zo ligt het honderd miljoen euro kostende speeltje nu bij Heusden te wachten op lager water. Komt natuurlijk goed, want als één bevolking het water zijn wil weet op te leggen, dan zijn het de Nederlanders wel. Maar toch is dit sukkelvaartje een tikkeltje ironisch gezien het hier gaat om één van de snelste superjachten ooit gebouwd met zijn topsnelheid van 29 knopen (zo'n 54 km/u voor landrotten). Dat doorvaren komt nog wel als de anonieme koper in april zijn bootje in ontvangst neemt, want dan is het vol gas over open zee naar bestemmingen die fractioneel exotischer en zonniger zijn dan Heusden en Harlingen en waar hij haar tussen andere prachtige Nederlandse producties kan afmeren. Wat bestaat die Nederlandse jachtindustrie toch uit een stel ongekende keizers.

Wat een schoonheid

Lig je dan in Heusden...