Er zit een verschil tussen vrij leven en vrij leven.

Als ik mijn best niet doe en niet genoeg geld verzamel om leuke dingen te doen, ben ik "niet vrij" in de zin ik kan niet alle dingen doen die ik leuk vind. (en moet ik in diepere zin een slaaf van het systeem zijn om dit wel te kunnen, als je iemand bent die er op die manier in sta). Echter heb ik nog altijd een hoop keuzes en alternatieven.

Als deze mensen in Australie (en god weet waar nog meer in de niet zo verre toekomst) "de keuze" maken geen vaccinatie te doen, dan wordt het ze verboden om zelfs maar de deur uit te gaan.

Hadden we een epidemie van een ziekte die een soort kruising van Omicron met Ebola is dan kan ik een harde lijn begrijpen. Maar in dit geval?? De noodzaak lijkt steeds minder te worden, waardoor de hardliner voorstanders steeds meer orthodox moet worden om hun gelijk te halen.

We gaan leuke tijden tegemoet.