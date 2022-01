Vakbonden heten de hulpverleners van werknemers te zijn. Helaas zijn ze in de klassieke hulpverlenersvalkuil gevallen : uiteindelijk draait het om de hulpverlener zelf, om diens functie in stand te houden. Ik zal een voorbeeld geven. We zijn in Nederland al 20 jaar bezig om over te stappen op een pensioenstelsel voor werknemers waarbij het risico van tegenvallende beleggingen voor rekening van de (oud-)werknemer gaat komen. Op zich logisch, want met de huidige rentestand zijn garanties niet meer te betalen. Maar de vakbonden zien de bui hangen. Want als de werknemers in Nederland straks een brief gaan krijgen waar in staat : sorry, uw pensioenopbouw is negatief dit jaar want beleggingen, gaan ze zich afvragen : als ik het risico draag, waarom neemt een ander dan de beslissingen, over mijn geld ? En dus is het op termijn gedaan met de lucratieve pensioenbestuurdersbaantjes voor die vakbondsknuppels. (zijn een hele hoop salarisjes die opeens moeten worden opgehoest, als er niet meer uit de pensioenruif kan worden meegevreten. Nog los van het verlies van de machtspositie die ermee verbonden is om mee te mogen lullen over hoe 1.800 miljard euri's belegd worden. (valt het u ook op dat al die pensioenfondsen opeens allerlei wartaal over groen beleggen aan het uitkramen zijn ? Waar komt dat vandaan, dacht u ?) Simpel beleggen voor de oude dag kan een mens ook zelf, gewoon een premietje afspreken met je baas en klaar is kees. Dat het nieuwe stelsel een wirwar van regels, beschermingsrendementen, parameterkeuzes, inspraakcommissies, solidariteitsoverdrachten, herverdeelsleutels etc wordt, heeft geen donder met uw belang te maken, en alles met de wens van de vakbond om nog 'nodig' te zijn in het nieuwe stelsel. Quod non ! Eis uw premie zelf op en beleg het zelf. Die vinger in de pap bij de pensioenfondsmiljarden is het laatste bastion van de achterhaalde vakbeweging, en dat weten ze zelf donders goed.