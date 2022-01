In Breda krijgt het Sinterklaascomité geen subsidie meer van de gemeente. Volgens de gemeente komt dat omdat het comité zich niet aan afspraken hield over "de kleur en uitdossing van Piet" (die in Breda grijs was tijdens de intocht). Bovendien liep de demo uit de hand omdat Jerry Airfryer met zijn trawanten vanuit de Bijlmer per bus naar Brabant waren afgezakt. De politie moest ingrijpen bij het """kinderfeest""". Tussen de Sinterklaascomité en de gemeente was in 2020 al MEDIATION geweest (in dat soort echtscheidingsretoriek wordt overleg tussen burgers en bestuur tegenwoordig geduid) over kleur en uitdossing van de KINDERVRIEND, maar omdat het comité niet deed wat de gemeente wilde horen, krijgen ze na de laatste intocht geen subsidie meer.

Waarom is dit - na kerst en de jaarwisseling - alsnog een topic? Omdat het toch allemaal niet lekker voelt. De gemeente Breda werd in juni 2020 bestookt met mails tegen Zwarte Piet, vanuit een gecoördineerde actie door met gemeentegeld gesubsidieerde antiracismeclubs. Daarna kwam die "mediation", die vooral neer kwam op linkse partijen die eisen stelden aan het Sinterklaascomité, met de gecoördineerde mailactie als "bewijs" dat er wat moest gebeuren, aangevuld met een hoop poeha van linkse partijen over diversiteit en dat soort dingen. D66 deed het zelfs op rijm. De uitkomst van de "bemiddeling" was een grijze Piet, maar dat was voor met name het linkse deel van de gemeenteraad eigenlijk niet het gewenste resultaat.

In 2020 was er uiteindelijk geen intocht, want 'rona. De intocht in 2021 ging wel door, in het grijs dus, maar was vanwege het virus in de vorm van een "doorloopevenment" (weer zo'n vrome nieuwe wereld-term, ja) in Park Valkenberg. Hartstikke leuk, behalve dat bij de uitgang van het park de anti-Pieters van Affriyie stonden. Ouders en kinderen moesten langs de roeptoeterende antiracisten, wat het Sinterklaascomité er toe bewoog om een andere uitgang van het park te openen:

"Toen wij merkten dat de demonstranten pal naast de uitgang van het evenement werden gezet, zonder dranghekken, hebben wij meermaals met de politie geschakeld om aan te geven dat het niet veilig is. De demonstranten waren flink aan het provoceren, kinderen huilden en ouders wilden niet meer het park uit. Kortom, wij hebben gekozen voor de veiligheid en de uitgang verplaatst zodat het evenement veilig en op een enigszins normale manier door kon gaan." (Facebook / mirror)

Maar ja, corona. Dus dit valt wat de gemeente betreft onder een schending van de vergunningsvoorwaarden. Piet was bovendien "te grijs en te traditioneel gekleed". Daarnaast kwamen er ook nog wat NAC-supporters opdraven die probeerden om KOZP uit Breda te kicken, wat leidde tot 11 aanhoudingen en een tamelijk pro-KOZP gekleurd bericht in de lokale editie van de DPG Belgenbode: "De tientallen KOZP-actievoerders, van wie de meeste een mondkapje dragen, verzamelden zich rond 10.00 uur bij een van de ingangen van het park aan de J.F. Kennedylaan." Kijk die Airfryer zich eens keurig aan de coronaregels houden! ZIJ WEL! En dan lekker naar kindertjes schreeuwen:

Enfin, elf van die NAC-gasten werden aangehouden en alles was weer de schuld van de witte man, dus kreeg het Sinterklaascomité met de roe op het gemeentehuis: alle pepernoten inleveren. En zo zie je maar weer, dat de ene subsidie de andere niet is, en Breda geen Volendam. We weten: Zwarte Piet is al lang een achterhoedegevecht dat geen enkele winnaar kent, maar de chronologie van deze gebeurtenissen en de manier waarop de wig hier tussen twee meningen gedreven wordt, is exemplarisch voor de manier waarop gesubsidieerde drammers en de luidste schreeuwers hun zin krijgen - ten koste van onschuld, die per se in schuld moet worden omgezet.

